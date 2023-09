Pazienza: "Spalletti può dare tanto alla Nazionale. Napoli? Garcia può ancora perfezionare la squadra"

Ai microfoni di Sportitalia, l'ex centrocampista azzurro Michele Pazienza ha parlato di Spalletti in Nazionale e del Napoli:

"Ho avuto ed ho un buon rapporto con Luciano. Io l’ho avuto da allenatore quando avevo 21 anni: a quell’età non pensi a come si ragiona dall’altra parte e dunque forse non facevo caso a che tipo di allenatore fosse. Eppure rappresentava e rappresenta tutt’ora un riferimento per me, perché ha dei valori importanti sia dal punto di vista sportivo che umano. Credo che sia l’allenatore più indicato e adatto in questo momento a guidare la Nazionale. E credo che sia l’unico incarico che avrebbe potuto accettare dopo la vittoria dello Scudetto con il Napoli. Perché si tratta proprio di una nuova sfida per lui, una novità… sarà motivatissimo in questo momento e sono sicuro che potrà dare davvero tanto alla nostra Nazionale. Il Napoli è ancora allo stesso livello dello scorso anno? Partiamo dal presupposto che è sempre difficile ripetersi, ma credo che se le rivali non avranno un passo velocissimo, Garcia potrebbe avere il tempo necessario per correggere e perfezionare la squadra".