Pazienza: "Situazioni tipo Fiorentina-Gattuso ne ho viste poche: manca chiarezza"

Napoli - L'ex centrocampista Michele Pazienza, nel suo intervento di ieri a TMW Radio, ha così parlato della panchina della Fiorentina ancora non assegnata: "Gattuso era un tecnico che si sposava bene con la piazza, non conosco le ragioni dietro l'addio. Di sicuro c'è che non c'è chiarezza, ci sono pochi precedenti di situazioni successe come questa di Firenze. Così si rallenta la programmazione per la nuova stagione, in una fase delicata ed importante. Rischiano di ritrovarsi a percorrere e vivere di nuovo una stagione non brillantissima".