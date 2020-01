Pazienza: "Gattuso non può fare magie: sarà difficile risollevare la situazione"

Michele Pazienza, allenatore ed ex giocatore, a TMW Radio durante 'Stadio Aperto':

Sul momento Napoli:

"Gli errori individuali cominciano a pesare tanto, soprattutto se a ogni sbaglio segue un gol degli avversari. La situazione è difficile, anche per uno carismatico come Gattuso. Anche se ieri, dal punto di vista caratteriale, il Napoli qualcosa ha fatto vedere. A Pisa ho allenato dei giocatori che aveva lui l'anno prima e mi hanno parlato di una persona in grado di trasmettere tanto".

Hai giocato in un Napoli in cui c'erano giocatori con le spalle larghe....

"Erano anni diversi, il Napoli veniva da un fallimento. Eravamo all'inizio di un percorso e tutto ciò che arrivava a un certo livello era un tutto di guadagnato. Raggiungere la Champions in quel periodo era come vincere lo Scudetto. Il Napoli per 4-5 anni è riuscito a mantenere questo livello, ma adesso ha avuto un calo che può essere anche fisiologico. Gattuso non ha la bacchetta magica, me lo auguro, ma sarà difficile in poco tempo risollevare la situazione".

Sei stato allenato da Conte tanti anni fa...

"Valutava tutti gli aspetti nei minimi dettagli, è maniacale. Viveva malissimo e non accettava la sconfitta, di conseguenza anche i giocatori vivevano il risultato della partita allo stesso modo. Dedica molto tempo al dialogo con la squadra e con i singoli: questo è importante per un calciatore. Conte chiede tantissimo ed è possibile che dopo 2-3 anni qualche giocatore diventi saturo. Allegri? Ho visto e assistito a qualche suo allenamento, lui ha un approccio più tranquillo".