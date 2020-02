Pavia, il consigliere: "Mai parlato di colera, difendo il Sud. Giusto rinviare Juventus-Inter"

Ultimissime calcio Napoli - In diretta a Punto Nuovo Sport Show, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Niccolo Fraschini, consigliere comunale di Pavia.

"Il concetto espresso non è così lontano dalla realtà, è una polemica contro chi ha amministrato la città di Napoli e i comuni vicini. Visto che alcuni sindaci del Sud, ad Ischia ad esempio, non vogliono i turisti, da amministratore rispondo. Non ho parlato di colera, ma sono sicuro che qualche cretino avrebbe scritto qualcosa contro i napoletani, qualora il focolare fosse stato a Napoli. Se i miei toni sono stati eccessivi, mi dispiaccio, ma il mio post è stato di difesa, contro gli attacchi dal Sud. Ospitare uno di Codogno? La persona per cui lavoro è di Codogno ed è in isolamento di venerdì 21. Ho tirato fuori i napoletani. Giusto il rinvio di Juventus-Inter? Sì, non è una partita come le altre. Tutti i derby, più il cosìdetto derby d'Italia, hanno un appeal particolare. Sarebbe stato un danno d'immagine".