Pavarese: "Sono 15 giorni che sogno Dybala al Napoli, può essere lo zuccherino di De Laurentiis!"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gigi Pavarese, storico ex direttore sportivo del Napoli:

Ronaldo, Dybala e Kavas possibili colpi del Napoli? "Sono quindici giorni che sogno Dybala, potrebbe essere lo "zuccherino" da dare ai tifosi per i mancati rinnovi di Insigne e Mertens, in attesa di conoscere anche il futuro di Koulibaly. Il mercato del Napoli ruoterà proprio intorno al prolungamento del contratto del senegalese. L'arrivo dell'argentino sarebbe un segnale importante per i tifosi azzurri, soprattutto per comprendere i prossimi obiettivi del club".

Tra Spalletti e De Laurentiis c'è una spaccatura riguardo la questione portiere dopo il rinnovo di Meret? "Sono del parere che l'intelligenza dei protagonisti dovrebbe far sì che certe polemiche siano subito spazzate via. Meret è un calciatore di grande affidamento, bisogna dargli fiducia illimitata e concedergli serenità, sopratutto per i suoi margini di miglioramento. Dovrà tentare di crescere nei prossimi anni in azzurro, eliminondo alcune delle presunte lacune, evidenziate negli ultimi anni".

Perché il Napoli non riesce a fare un salto in avanti dal punto di vista comunicativo? Perché, inoltre, sono rimbalzati così tanti nomi in ottica azzurro negli ultimi giorni? "Questi nomi fanno parte di alcuni giochi di mercato, per tentare di testare maggiore interesse su alcuni calciatori. Personalmente sogno Dybala, anche se non rientra nel budget economico imposto da De Laurentiis, ma comunque potrebbe ristabilire il rapporto con la tifoseria in modo rilevante per dare un segnale forte. Non bastano, infatti, soltanto le parole da parte del presidente per la realizzazione di un sogno. La comunicazione del Napoli comunque è di primo ordine, non bisogna cercare la polemica all'intero della società. La politica di De Laurentiis è corretta? Chiaro che Aurelio soltanto conosce le risorse finanziarie del club, non è mai stato disposto a fare il passo più lungo della gamba. Il Napoli ha comunque le competenze specifiche per poter regalare ai tifosi per realizzare il sogno che tutti noi abbiamo".

Dopo l'accordo con Coca Cola, si può evidenziare che il brand Napoli sia ambito in tutto il mondo? "Questa è la risposta della potenzialità di questo club".