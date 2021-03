Pavarese: "Insigne è l'italiano più forte del momento. Fabian e Zielinski? Mi auguro che Piotr resti a Napoli a lungo"

Napoli - “Sono stato un ragazzo fortunato e privilegiato a vivere e lavorare in quel Napoli. Infortunati nelle Nazionali? Più che altro, le federazioni dovrebbero evitare di convocare giocatori gi à infortunati, come nel caso di Rrahmani. Il Napoli è una squadra importante, dunque è ovvio che vengano convocati molti giocatori - queste le parole di Gigi Pavarese, ex dirigente, fra le tante, del Napoli, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissionein onda su 1 Station Radio -. Futuro Napoli? Il futuro è il Crotone sabato, bisogna essere concentrati sul piazzamento Champions fondamentale per la prossima stagione. Finalmente Gattuso sta recuperando i giocatori importanti, di cui ha sofferto la mancanza per diverso tempo, e questo potrebbe favorire gli azzurri nei confronti delle altre 5 contendenti per il quarto posto. Inter, Juventus, Atalanta e Napoli strapperanno il pass per la coppa dalle grandi orecchie a discapito di Milan e Lazio. Anche se, in questo campionato, basta una sconfitta per essere risucchiati nel gruppone, come accade in Serie B. Giudicare l’operato di calciatori e allenatore in questa stagione è complicato. Gattuso è stato troppo spesso criticato ingiustamente. La società avrebbe dovuto evitare di rendere pubbliche le varie chiamate ad altri allenatori, ma fortunatamente la caratura caratteriale, eccezionale, di Rino, ha avuto la meglio e la squadra lo ha seguito. Mi auguro possa risolvere la diatriba con ADL e restare a lungo. Allenatore del futuro? Dobbiamo mettere da parte le possibili candidature anche noi tifosi: in questo momento tutti dobbiamo essere concentrati sul raggiungimento di un posto in Champions. A fine stagione la società farà le sue scelte. Insigne? Lorenzo è il giocatore italiano più forte, al momento. Mancini dimostra la stima che ha nei suoi confronti non sostituendolo mai. Lorenzo è l’unico che ti fa la differenza: ieri sono bastati 15 minuti in cui lui e Berardi accendessero i motori e la partita si è risolta. La sua condizione ci fa ben sperare per l’Europeo, e sono convinto che questa competizione lo consacrer à tra i migliori calciatori europei, stessa cosa che accadr à coi mondiali del prossimo anno. Fabian Ruiz? Giocatore fortissimo. Quest’anno ha pagato l’essere stato colpito in maniera violenta dal Covid-19 e nessuno ha capito che gli servivano più minuti in campo per recuperare, così come Zielinski. Insigne e Lozano quest’anno hanno tenuto in piedi il Napoli. Piotr? Giocatore importante, da crescita esponenziale. Mi auguro possa restare a lungo nel Napoli”.