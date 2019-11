Pavarese: "Guai se gli azzurri non centrassero la qualificazione in Champions"

Ultimissime calcio Napoli - Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Microfono Aperto, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Sportiva. Ecco le sue parole.

SU MILAN-NAPOLI: "Chi per un verso, chi per un altro, domani tutte e due le squadre sono chiamati ad una prova di concretezza per mettersi alle spalle il momento difficile. Il Milan non avrebbe meritato di perdere contro la Juventus, mentre il Napoli deve rimediare al pastrocchio post Salisburgo. Contro il Genoa la squadra ha dimostrato di risentirne ancora, auguriamoci che l'intelligenza abbia il sopravvento su tutto. Nell'interesse dei tifosi, della maglia e della società bisogna rimetterci tutto sullo stesso binario cercando di centrare gli obiettivi prefissati".

SULLE RESPONSABILITA' DEL CAOS NAPOLI: "I fatti nella pentola li conosce solo il cucchiaio. Servono la maturità e l'intelligenza dell'unico condottiero nel Napoli: Carlo Ancelotti".

SUL FUTURO DEL NAPOLI: "Qualora si decidesse per una rivoluzione a fine anno, Giuntoli, che stimo, saprebbe sicuramente ripartire nella maniera giusta. Ora dobbiamo pensare alla qualificazione in Champions, guai se il Napoli non la centrasse".