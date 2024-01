Pavarese a CN24 TV: "Il ritiro potrebbe essere la soluzione per questa situazione, dobbiamo stare vicino a questi ragazzi"

Gigi Pavarese, ex dirigente del Napoli di Maradona, è intervenuto ai microfoni diCalcioNapoli24 Live, condotto da Vincenzo Credendino e Riccardo Catapano, in onda dalle 12:00 alle 14:00 sugli schermi di CN24 TV:

"Di solito la sessione di gennaio è per chi ha una pericolosa posizione in classifica e non per il Napoli che è una squadra di prima fascia che difficilmente è migliorabile sia a livello mentale che tecnico.

Bisogna stare difficili a questi ragazzi che forse non erano eroi ma certamente non sono dei brocchi.

Stanno pagando un ritardo di preparazione palesato con Garcia con un conseguente ritardo tecnico rispetto al calcio visto con Spalletti e Sarri.

Si sta pagando anche l'aspetto mentale in cui tutti vogliono risolvere la situazione individualmente senza ragionare più da squadra.

In più mettiamoci anche che la fortuna ssembra averci abbandonato visto che non si riesce a trovare più la via del gol e si sbagliano anche occasioni molto facili.

Ci sono state anche delle decisioni arbitrali legate al Var che ci sono venute contro togliendoci più di quelche punto.

E' adesso comincia a venirci il braccino del tennista entrando in un vortice difficile da districare. Ora dobbiamo stare vicini a questi ragazzi per consentirgli di uscire a questasituazione e riprendere a divertirci assieme.

Io son sempre stato a favore dei ritiri perchè ritengo che il vivere tutti insieme e confrontarsi in ogni momento della giornata e non solo nell'allenamento, va a rafforzare il gruppo e le responsabilità di ogni singolo calciatore anche nei confronti dei compagni.

Lo stare insieme porterà ognuno a ritrovare quella fiducia nel compagno perchè sai che come tu devi stargli vicino e coprirgli le spalle, sai anche che loro lo faranno per loro.

Mi auguro che sia un ritiro prodigo e foriero di risultati importanti a partire dalla prossima partita e provare a vincere la Supercoppa italiano per riunire un ambiente che si sta sfaldando.

Solo sette mesi fa eravamo orgogliosi di una squadra che brillava in Italia e in Europa, adesso siamo qui a criticare perchè sembra che tutti siano diventati dei brocchi.

Il calciomercato è già complicato quando devi prendere uno o due calciatori in una squadra importante come il Napoli, ma la dirigenza deve valutare il lato caratteriale degli acquisti perchè difficilmente si riuscirà a prendere qualcuno che possa far svoltare la squadra dal punto di vista tecnico".