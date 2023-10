Pavarese a CN24: "Diego immortale, ho ancora il suo numero di telefono. Ho un grande rimpianto..."

Notizie Calcio Napoli –L’ex dirigente azzurro Gigi Pavarese è intervenuto ai nostri microfoni nel corso della trasmissione CN24Live:

“Diego? Ho avuto il privilegio di viverlo sia da calciatore che come amico, ci sentivamo spesso e mi manca tanto. Fatico a pensare che non c’è più ma io, come dice Ferlaino, non ho mai cancellato il numero. Chissà che un giorno mi chiami… L’umiltà lo rendeva un grande, l’essere a tutti i cost considerato come uno dei tanti. Questa umiltà lo faceva grande. Da dirigente di fronte avevi il più grande calciatore in assoluto e la sua personalità era prorompente, ma venivano prima gli altri e poi lui.

Come si gestisce il più grande giocatore della storia? Davamo tutto per scontato, per noi essere davanti a Diego era una cosa normale, mi sono sempre rimproverato che non abbiamo fatto abbastanza per fargli capire quanto male si stava facendo da solo. La società ha cercato in tutti i modi di fargli capire che sbagliava ma non potevi tenerlo prigioniero. Forse lo abbiamo giustificato troppo, dovevamo stargli più vicino e la colpa è nostra. Ricordo quando la società attraverso Moggi lo mise fuori squadra contro il Benfica perché non vene in ritiro ma si presentò solo alla partita. Era convinto di giocare e Luciano lo mandò a casa, ci furono tante polemiche ma fu un segnale forte da parte della società, sapevamo dov’era stato.

Con Diego ho perso un amico, era una persona speciale, nelle mie preghiere lo cerco spesso e a volte lo ritrovo, Diego è immortale, è solo dall’altra parte. Dispiace per come abbia trascorso i suoi ultimi giorni, noi non potevamo fare nulla, abbiamo cercato di fare qualcosa ma non ci siamo riusciti. Era schiavo di ciò, era riuscito a superare brillantemente anche delle crisi cardiache e si sperava che ogni volta potesse darsi una regolata, purtroppo non è accaduto. Anche le sorelle che gli sono state vicine non hanno potuto fare nulla.

Garcia? I professionisti sono soggetto di valutazioni quotidiane, ADL ha fatto bene a guardarsi intorno ma ancora meglio ha fatto a non lasciarsi tentare dall’ambiente che chiedeva la testa del francese. Garcia è stato scelto per le sue doti umane, ha sempre gestito bene gli spogliatoi, De Laurentiis ha affidato a lui la macchina perfetta. Alla squadra manca solo Kim, serve tempo a Natan ma si sta ambientando già bene, Garcia inizialmente ha voluto mettere qualcosa di suo rendendosi conto che stava prendendo la strada sbagliata. Quando si è tornati allo stile Spalletti la squadra ha ricominciato a macinare gioco, la sconfitta con la Fiorentina è stata dannosa ma credo che gli indenti di percorso possono capitare. Nel primo tempo contro il Milan è mancato di qualità ma nella ripresa ha risposto subito e ha reagito con determinazione. Ritrovata fame calcistica, la squadra ha dato segnali di ripresa”.