Patrizia Pellegrino: "Ho detto di no a Maradona! Mi attirano gli uomini eleganti e di classe, lui non lo era"

La showgirl Patrizia Pellegrino ha rilasciato una intervista ai microfoni del Corriere della Sera in cui ha parlato del suo passato, toccando anche l'argomento legato a Diego Armando Maradona:

"Aveva appena vinto lo scudetto con il Napoli, lo premiai insieme a Gianni Minà. Cominciò a chiamarmi ad ogni ora del giorno per invitarmi a uscire, un martello. Un paio di volte ci sono andata, sperava nel dopocena, invece gli ho dato buca. Mi attirano gli uomini alti, eleganti, di classe e lui non lo era". Naturalmente non fu l'unico calciatore a tampinarla: "Sì, ma è una categoria orrida, con loro non si parla che di calcio, auto, sport, io cerco la cultura, il ragionamento".