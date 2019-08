Pasqualin: "Icardi potrebbe restare all'Inter e aspettare di essere ricoperto d'oro. De Laurentiis? Non credo all'ultimatum e sullo scudetto..."

Calciomercato Napoli - Claudio Pasqualin, agente, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli si è soffermato sulle strategie di mercato del Napoli:

"Non se ne può più del caso Icardi. Ogni volta si parla dell'assurdità di questo mercato così lungo. Guardo con invidia i più saggi inglesi. Lo scorso avevamo anche ridotto, ma ora cominceremo una stagione con ancora diversi giorni di calciomercato da vivere. Non credo ci possa essere stato un ultimatum di De Laurentiis. Spesso la paura di decidere ti fa decidere male. Credo che Icardi e la compagna trascineranno la situazione fino alla fine e non è detto che possa restare lì e aspettare di essere ricoperto d'oro. Lui i suoi soldi li prenderà, l'Inter paga il suo prezzo. Un prezzo in euro per la pulizia che Conte vuole dello spogliatoio. Griglia? Juventus, ma subito dietro Napoli e Inter".