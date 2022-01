Pasqual: "Mi aspetto una gara divertente al Maradona. La finale con la morte di Ciro Esposito fu triste per tutti"

Napoli calcio - Manuel Pasqual è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Mi aspetto una gara divertente tra Napoli e Fiorentina, gli azzurri stanno bene mentre i viola hanno sempre giocato bene finora mostrando un calcio piacevole. L'unica battuta d'arresto c'è stata contro il Torino. Senza Osimhen qualcosa cambia nell'interpretazione della gara perchè con Victor può attendere per poi lanciare palla oltre la linea difensiva con l'apporto di Zielinski. Senza il nigeriano è normale che cerchi altre soluzioni come la fisicità di Petagna o Mertens tra le linee. Quando ci fu la morte di Ciro Esposito fu difficile per tutti, l'arbitro negli spogliatoi ci disse che era successo un casino fuori. Cercammo di capire cosa stava accadendo con il telefonino ma le celle telefoniche erano state bloccate. Le notizie arrivavano frammentarie. Lo stadio deve essere vissuto come una gioia, quella sera fu triste per tutti"