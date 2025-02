Pasino: "Non solo il Napoli sta tirando il fiato. Condivido le scelte di Conte finora"

Rubens Pasino, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

"Il Napoli sta tirando un po' il fiato, ma lo stanno facendo anche Inter e Atalanta. Gli azzurri non ha ricambi all'altezza dei titolari, anche se due o tre ottime alternative ci sono, basti pensare a Raspadori che contro la Lazio si è disimpegnato bene. Nell'arco di un campionato ci possono stare momenti di flessione, come acadde anche alla Juventus di Antonio Conte che vinse il primo scudetto. Il vantaggio sull'Inter incide tanto sulla mente del Napoli e la vittoria della Juventus ha reso felice gli azzurri dopo l'ennesimo pareggio in rimonta negli ultimi minuti subìto dalla squadra di Conte. Raspadori agisce meglio centralmente, sugli esterni paga dazio perchè non ha le caratteristiche di Politano e Neres. Credevo che Conte non avrebbe cambiato modulo contro la Lazio, invece mi ha sorpreso per l'ennesima volta. Si tratta di una squadra che può cambiare anche forma per mettere in risalto le carateristiche di Raspadori.

Le scelte di Conte sono state opportune. Sul gol della Lazio si poteva difendere un po' meglio. Dia ha fatto un bel gol, ma è stato concesso troppo spazio ad un calciatore che vede bene la porta. Meret ha fatto alcune prodezze incredibili in alcune partite di questa stagione. Sul gol Isaksen ha fatto un grandissimo tiro, così come lo fece Ekkelenkamp con l'Udinese. Il portiere del Napoli poteva fare qualcosa di più, ma quello di Isaksen è un gran gol e l'estremo difensore azzurro è anche un po' sfortunato. Lukaku potrebbe fare qualcosa di più, ma soffre di alcuni cali di forma vista anche la sua stazza e il fatto che gioca ogni partita, sta tirando la carretta dall'inizio del campionato. Como è un campo difficile e per gli azzurri è una partita molto importante, ma anche molto difficile. La squadra di Fabregas gioca bene, concede occasioni ma sa mettere in difficoltà ed è pericolosa. Per il Napoli sarebbe fondamentale vincere per presentarsi nel migliore dei modi allo scontro diretto contro l'Inter".