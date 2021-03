Pasino: "Tanta sfortuna nella mia esperienza a Napoli: la messa in mora fu un atto dovuto, aspettammo fino all'ultimo segnali di ripresa. A Reggio mi cantavano 'Sì meglio 'e Pelè" [ESCLUSIVA]

Napoli - Rubens Pasino, doppio ex di Napoli e Crotone, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Vedo un Napoli nettamente favorito sabato, ma sono le classiche partite trappola. Purtroppo la mia esperienza a Napoli è stata sfortunata, arrivai che eravamo penultimi in B poi recuperammo alla grande perchè avevamo giocatori importanti. La seconda stagione, che portò poi al fallimento, iniziò male fin da subito: la società aveva già dei problemi, poi giocammo a Campobasso senza pubblico. Quella squadra era valida, ma nessuno riuscì a rispettare le attese. La messa in mora? Non ero tra i fautori, alla fine fu un atto dovuto perchè apsettammo fino all'ultimo giorno disponibile affinchè il Napoli non fallisse, ma non andò così. Purtroppo la società andava verso il fallimento e non potevamo fare altro. Per certi versi, il Napoli da quel momento è risorto trovando un presidente come De Laurentiis che l'ha riportato ai fasti di una volta. Il coro Pasino è meglio di Pelè? Lo fecero i tifosi della Reggina, onestamente non so perchè me lo cantavano ma senza dubbio era esagerato (ride ndr)".