Pasculli: "Retegui? Deve mostrare il suo valore, Osimhen è una furia di altro livello! Il Genoa non si chiuderà in difesa"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Lecce Pedro Paolo Pasculli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Retegui ancora deve mostrare il suo valore, parto dal presupposto che sia un buon giocatore ma se non era così bravo io credo che Scaloni l’avrebbe chiamato nella nazionale argentina. Osimhen è una furia, già ha dimostrato ciò che sa fare: è un giocatore attualmente tra i più forti del mondo, è un’altra cosa ed un altro livello rispetto a Retegui. Il Genoa non si chiuderà in difesa, sa che il Napoli può fargli male”