Pascal Vicedomini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Gattuso ancora non ha comunicato nulla. Ho parlato con De Laurentiis al giorno del mio compleanno il 7 febbraio, eravamo a pranzo insieme, in quell’occasione mi parlò molto bene di Gattuso. Disse che dovevamo sostenerlo sempre. Poi non so cosa sia successo da febbraio ad oggi".