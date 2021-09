Parolo: "Spalletti è un valore aggiunto per il Napoli, la Juventus dovrà capire se il ciclo è iniziato male! Ritiro? La tv mi ha sempre affascinato"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex centrocampista della Lazio - adesso commentatore DAZN - Marco Parolo, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Il mio ritiro? Ho smesso dopo aver finito un ciclo divertente, ho provato a vedere se ci fosse un progetto interessante ma non ho trovato nulla. La tv mi ha sempre affascinato, ho deciso di cambiare e di avere un po’ più di tempo per studiare da allenatore: sono giovane, posso investire nel futuro.

La Juventus dovrà capire se il ciclo è iniziato male, servirà una prova di carattere contro una squadra che ha iniziato con due vittorie e con un allenatore che aveva voglia di tornare da protagonista nel calcio italiano. Spalletti è un valore aggiunto per il Napoli, gli azzurri possono dimostrare di avere le carte in regola per lottare in testa alla classifica senza dover rincorrere sempre dalle retrovie.

Spalletti? Un allenatore che sa dare la sua impronta ben definita alla squadra, sa prendere decisioni forti e sa farsi rispettare dai calciatori. Chi resta fuori per un po’ può sempre migliorarsi, me l’aspetto e lui già parte da un livello molto alto. Ha una idea di calcio propositiva, ed il Napoli ha calciatori importanti da questo punto di vista.

Nazionali? Se ne hai di meno, il valore assoluto della rosa è minore: chi ne ha tanti e non vede cali di rendimento dopo la sosta, fa notare di avere calciatori di alto livello e mentalmente molto forti. Se pensiamo alla Juventus degli anni scorsi, dopo le soste non fallivano mai un match. Loro ad ogni partita resettavano e ricaricavano le batterie, Spalletti nel Napoli può aiutare a colmare questo gap”