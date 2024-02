Marco Parolo, ex giocatore ed opinionista DAZN, ha commentato il momento del Napoli reduce dal pareggio contro il Genoa: "Il Napoli è forte nei singoli, quindi farà sempre qualche occasione da gol, ma non è squadra. A Milano parte a 3, poi passa a 4, non si capisce. Usa qualche concetto dell’anno scorso, crea pure, ma difensivamente paga tanto".