Parma, il Ds su Sepe: "Bravo ragazzo, ma non farà parte del progetto"

Notizie calcio. Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Parmalive.com, il Managing Director-Sport del Parma, Javier Ribalta, ha parlato anche dei calciatori che al momento paiono fuori dai piani del Parma e che, però, non sono stati ceduti in estate. Tra di essi troviamo Luigi Sepe e Simone Iacoponi, oltre che Vincent Laurini, Yann Karamoh, Luca Siligardi e Mattia Sprocati: per loro un futuro a Parma pare complesso, come spiega il direttore, lodandone professionalità e caratteristiche:

"Sono dei bravissimi ragazzi oltre che grandi professionisti e grandi calciatori, ma in questo momento difficilmente faranno parte del progetto”.