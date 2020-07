Parma, Faggiano: "Non c'entra nulla la nostra salvezza matematica con i riscatti di Sepe, Grassi ed Inglese. Gervinho al Benevento? Con i soldi si può fare tutto"

Serie A - Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Nonostante il risultato mi servisse come il pane, non ho visto male il Napoli. Noi ci siamo chiusi bene perchè avevamo beccato troppi gol, forse agli azzurri è mancata la finalizzazione pur facendo un ottimo giro palla. La salvezza non c'entra nulla con i riscatti obbligatori di Sepe, Grassi ed Inglese: erano operazioni già decise. Gervinho al Benevento? Con i soldi si può fare tutto, vorremmo tenercelo perché si tratta di un giocatore importante per noi. Rigori contro il Napoli? Ricordatevi di Kulusevski contro l'Inter dove non sono andati al Var, oppure contro il verona allo scadere ed infine a Roma. Fare l'arbitro non è semplice bisognerebbe parlare anche di questo in Lega per aiutare il sistema calcio. Con Giuntoli ho parlato nel pregara ma non di mercato"