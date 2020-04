Parma, Faggiano: "Mi manca il lavoro, ma ho altre priorità: se dobbiamo ripartire, zero polemiche anche a porte chiuse"

Ultime calcio Napoli - Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Sarà una Pasqua insolita, ma va bene così. Dobbiamo pensare alla salute. Ripartire il 31 maggio? La prima cos che conta è la salute, le direttive cambiano ogni giorno e tutto può cambiare. Pensiamo prima alla ripresa a livello medico. Sento dire di maxi ritiri tutti in una città ma non è semplice. I tamponi devono essere fatti prima alle persone comuni. Mi manca il lavoro, ma ho altre priorità. Anche ripartire e poi giocare a porte chiuse non deve portare nuove polemiche. Tutti uniti! Giocare quando si può, anche più volte a settimana. Si può cominciare anche a novembre-dicembre con le stagioni nuove, arrivando poi nel tempo a risistemare le cose. Da questa situazione possiamo partire dall'anno zero. Ci sono miliardi di interessi, ma dobbiamo ripartire da zero. Quello che farei è una provocazione: andrei a vedere come la gente sta a Brescia, Bergamo o Parma. Non siamo ancora ripartiti e già si pensa a ricorsi e cose simili. Serve educazione e buonsenso".