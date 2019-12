Parma, D'Aversa: "Gattuso? Spero possa far bene da domenica in poi... Non firmerei per il pareggio, tre calciatori KO per la gara di domani"

Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli. Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb: "Kucka e Scozzarella non faranno parte dei convocati, rimarranno qui a lavorare. Per il resto a parte Inglese e Karamoh sono tutti disponibili".

Il Napoli giocherà con il 4-3-3:

"Credo che il sistema di gioco sarà il 4-3-3, sulle situazioni da campo abbiamo ragionato su di noi e sulle loro caratteristiche. L'allenatore farà delle scelte, Insigne giocherà, ci sarà un dubbio a destra. Io ho le mie difficoltà di scelte, questa settimana ho qualche dubbio".

Che ambiente si aspetta?

"Fa piacere giocare in un campo con entusiasmo. Il dispiacere è non avere i nostri tifosi al seguito, si parla tanto delle famiglie allo stadio ma poi si allontana la gente. Le persone fanno sacrifici a livello economico e di tempo, queste decisioni allontanano le persone, è un dispiacere non avere i tifosi al seguito, penso sia una decisione giusta per i tanti sacrifici che fanno. La maggior parte degli stadi sono vecchi e di questo sono dispiaciuto".

Che settimana è stata?

"Diciamo che i primi giorni abbiamo lavorato sapendo delle possibilità che cambiasse l'allenatore e ci siamo concentrati su noi stessi. Non possiamo affrontare la partita pensando di essere a pari livello, il Napoli è costruito per lottare per lo scudetto per detta di allenatore e società. Hanno avuto qualche difficoltà in campionato, anche se in Champions hanno passato il turno, ma è una comunque una squadra forte con caratteristiche e qualità importanti. Dobbiamo andare lì pensando di concedere poco e vogliosi di fare una bella partita. Non sempre dipende solo da noi, ma anche dagli avversari: troveremo una squadra con giocatori che vogliono dimostrare, dobbiamo essere bravi a cercare di portare a casa un risultato importante nonostante le assenze, che hanno fatto sì che i ragazzi siano andati in campo a dare quel qualcosa in più perché è quello che serve per portare a casa il risultato".

Chi toglieresti al Napoli?

"Contro questa squadra più che al singolo si pensa al collettivo. Milik è rientrato e ha fatto gol, più che i singoli mi preme che si lavori bene di reparto. Sta a noi far sì che il loro momento di difficoltà si prolunghi".

Affrontate una squadra che ha appena cambiato allenatore, quali sono le difficoltà?

"Le difficoltà ci sono perché c'è meno materiale su cui lavorare. Sapendo come ha lavorato in passato Gattuso, chiaramente si può supporre il sistema di gioco ma quello che fanno sul campo non c'è materiale da analizzare se non le partite del Milan. Detto questo quello che dobbiamo essere bravi noi è a lavorare su noi stessi".

Firmeresti per un pareggio?

"Se pensiamo di portare via un punto non porteremmo niente a casa. Dobbiamo andare in campo per il risultato massimo, poi dipende molto dall'interpretazione della gara. Vorrei che la squadra andasse a fare una partita di personalità perché per uscire da Napoli con un buon risultato ci vuole una gara di personalità".

Inglese lo rivedremo nel 2020?

"Lo staff sanitario sta lavorando per renderlo disponibile per la partita prima delle vacanze. Ci auguriamo di recuperare il maggior numero di giocatori, stesso discorso per Kucka e Scozzarella. Karamoh ha tempi più lunghi ma lo staff sanitario sta facendo in modo di averli disponibili per la partita con il Brescia che è molto importante".

Ha detto che ha qualche dubbio, Grassi può partire dall'inizio?

"Conoscendomi sapete la risposta. Ho dei dubbi ma non parlo delle scelte perché non le ho ancora fatte".

Ha sentito Gattuso?

"No perché lo vedo domani. C'è dispiacere per il fatto che è andato via Ancelotti che per un allenatore giovane ed emergente come me è un esempio, avendo conosciuto entrambi nella parentesi al Milan. Sono dispiaciuto per mister Ancelotti, farò l'in bocca al lupo a Gattuso al campo sperando che magari possa iniziare il percorso positivo dopo la nostra gara".