Parma, D'Aversa: "Col Brescia sarà più dura rispetto a Napoli"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Brescia, l'allenatore del Parma Roberto D'Aversa è tornato anche sulla vittoria di Napoli: "Fino ad oggi i ragazzi hanno fatto qualcosa di importante, se vogliamo concludere questo periodo con qualcosa di straordinario, non dobbiamo pensare a quello che si è fatto. Dobbiamo fare quello che ci ha portato a vincere a Genova con la Samp, a vincere contro il Napoli. Non dobbiamo pensare che sia un impegno semplice, perché giocare senza una punta di riferimento in casa non è semplice. Vincere a Napoli è importante ed è una soddisfazione anche per i tifosi, perché questa è una piazza ambiziosa, e questo ci deve gratificare, ma sempre nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo. Domani sarà ancora più difficile rispetto al Napoli".