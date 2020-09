Parma, Carli: "Ci aspettano 3-4 settimane molto difficili, ma non dobbiamo avere paura"

Serie A - Lunga intervista concessa ai taccuini di TMW da Marcello Carli. Da poco meno di un mese direttore sportivo del Parma, il dirigente toscano s'è raccontato ai nostri microfoni in un botta e risposta che verrà pubblicato questo pomeriggio nella sua versione integrale. Carli ha spiegato i motivi che hanno portato alla scelta Fabio Liverani come nuovo allenatore. E ha lanciato un messaggi ai tifosi: ci sarà da soffrire, specialmente all'inizio, ma credete in questo nuovo progetto tecnico appena iniziato: "Tutte le grandi imprese nel calcio e i grandi successi tecnici vengono delineati da un grande connubio tra club e allenatore. Noi abbiamo fatto una scelta, sono convinto che Liverani abbia le caratteristiche per essere un allenatore importante e bisogna dargli la possibilità di lavorare. So che ci aspettano 3-4 settimane molto difficili, ne siamo consapevoli. Cambiamo completamente modo di pensare il calcio e il tempo sicuramente non aiuta. Però non dobbiamo avere paura, dobbiamo essere pronti a prendere anche qualche legnata se ci sarà da prenderla, ma questo non deve farci cambiare neanche di un millimetro la direzione che abbiamo intrapreso".