Parlato: "Veiga? Si attende la fumata bianca, Demme in uscita. Su Elmas..."

Notizie Calcio Napoli – Il collega di Sportitalia, Manuel Parlato, ai microfoni della trasmissione “Aspettando Calciomercato”:

“Veiga? Le ultime parlano di countdown per fumata bianca, l’accordo c’è già da tempo e l’intesa va trovata su commissioni e futura rivendita, sulle cifre non ci sono mai stati dubbi. Il Napoli, dovesse prendere Veiga e rinnovare Osimhen, penso che sul mercato sia in testa a tutte le antagoniste.

Un centrocampista in uscita potrebbe essere Demme, forse l’unico punto interrogativo potrebbe essere l’inserimento di Natan che viene da un campionato estero. Per Elmas il discorso è diverso, il suo contratto scade nel 2025 e offerta c’è stata ma Napoli non vuole cederlo, discussione che si farà più avanti. Per Osimhen non sono arrivate offerte dalla Premier League”.