Parlato su Osimhen: "Rinnovo? Penso che ci siamo. De Laurentiis pronto a fare all-in per tenere Victor"

Notizie Calcio Napoli - Il collega Manuel Parlato ha commentato l’attuale situazione in casa Napoli ai microfoni di Sportitalia durante la trasmissione “Sportitalia Mercato”:

“Con tutto il rispetto per Cajuste, la notizia è che il procuratore di Osimhen è tornato in Abruzzo per definire la situazione rinnovo. Penso che siamo vicini al prolungamento di contratto e anche senza rinnovo il giocatore potrebbe restare, l’offerta da 200 milioni non è arrivata. Fatto sta che si sta cercando l’accordo. ADL è pronto a fare all-in e mettere sul piatto quasi 10 milioni di euro tra base fissa, bonus e diritti d’immagine, il nigeriano è troppo importante e il presidente lo sa”.