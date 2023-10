Parlato: "Non ha più senso portare avanti il rapporto con Garcia. Il Napoli è stato disintegrato nei dettami tattici"

Ultime notizie Napoli - Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

“Non ha più senso portare avanti il rapporto con Garcia. Il Napoli è stato disintegrato nei dettami tattici. all'interno dello spogliatoio c'è poco rispetto per l'allenatore. L'anno scorso a Castel Volturno c'era un'alchimia perfetta ed un clima particolare, era un Napoli che covava dentro la grande impresa, sapeva che ce l'avrebbe potuta fare. Ora a Castel Volturno il clima è poco allegro, non credo che siano peggiorati i calciatori.

Garcia ha voluto cambiare troppo velocemente, ma secondo me De Laurentiis avrebbe dovuto chiedere a Garcia in che modo avrebbe fatto giocare il Napoli e se conosceva il Napoli di Spalletti. Se non è avvenuto questo è grave, se non c'è stato questo tipo di confronto è molto grave. Il difetto di comunicazione l'ha fatto De Laurentiis quando ha preso questo allenatore che veniva da un campionato poco allenante. Garcia non era nè la prima, nè la seconda nè la terza scelta, l'ha detto De Laurentiis oggi.

Se domani torna Garcia? Può succedere di tutto. Credo che De Laurentiis gli abbia dato fiducia a tempo, ma tutto può essere. Sappiamo che circolano dei nomi nuovi che sono Conte e Tudor. Però che senso ha tenere Garcia dopo queste dichiarazioni? Mi sembra una sorta di esonero"