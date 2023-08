Parlato: "Mercato ingolfato da troppe situazioni, clima teso. Osimhen? Tre scenari per il suo futuro"

Notizie Calcio Napoli - Il collega Manuel Parlato, inviato di Sportitalia a Castel Di Sangro, ha commentato l’attuale situazione in casa Napoli ai microfoni di “Sportitalia Mercato”:

“Clima completamente opposto all’anno scorso, all’esterno c’erano malcontento e contestazione nei confronti De Laurentiis, ora c’è grande entusiasmo tra i tifosi e lo si vive quotidianamente, mentre invece nel gruppo squadra andava tutto bene. La verità è che qualcosa dentro lo spogliatoio non funziona, ci sono troppi casi come Lozano e Mario Rui. Abbiamo sentito come quelle di Garcia che parla di infortuni di mercato e Giuffredi che parla di Mario Rui come scontento fra gli scontenti, sono cose che fanno riflettere. C’è malcontento, ci sono stati anche infortuni, ultimo quello di Osimhen che ha rimediato una distorsione alla caviglia dopo contrasto con Natan. Il Napoli sta cercando di resistere alle tentazioni arabe, che tentano Osimhen che vuole restare ma è difficile resistere a certe cifre.

Zielinski sembra destinato all’addio con il Napoli che cerca 1 o 2 centrocampisti. Il Napoli punta forte su Veiga ma il Celta resiste alle offerte, c’è una clausola da 40 milioni, dall’altra parte Koopmeiners è ritenuto incedibile dall’Atalanta. Mercato ingolfato dalle situazioni in sospeso e a queste si aggiunge anche il nodo Politano. È un peccato perché poteva essere l’apoteosi di un Napoli che l’anno scorso ha stradominato il mercato, invece ci sono stanti fattori che stanno influendo sul clima. Perdere Osimhen ad una manciata di giorni all’inizio del campionato sarebbe qualcosa di complicato anche arrivasse un campione come David. ADL inoltra ha chiesto a Garcia di far giocare di più Raspadori. Ci sono stanti dissapori anche di mercato che stanno rovinando il clima. Per Lozano il discorso sarà rimandato tutto al mercato invernale, sul futuro di Osimhen vedo tre scenari: permanenza fino a scadenza di contratto, rinnovo o addio verso l’Arabia”.