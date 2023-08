Parlato: "Cattiva accoglienza per i giornalisti a Frosinone, mi dispiace ma devo dire cos'è successo"

Manuel Parlato, giornalista di Canale 21, solleva una questione dallo stadio Benito Stirpe al termine di Frosinone-Napoli:

"Lasciatemi dire una cosa, siamo stati allo stadio Stirpe e l'abbiamo elogiato per i lavori che son stati fatti. Permettetemi di dire però che per una partita di Serie A, è assurdo vedere tanti colleghi accreditati costretti ad assistere alla partita stando in piedi perché la tribuna stampa è di 1 metro per 2, con tanti Sky box vuoti o comunque utlizzati dagli sponsor. Mi spiace per il Frosinone, ma mi è sembrato di assistere ad una gara di un campionato inferiore. Siamo stati in piedi per tutta la partita, non solo io ma anche tanti altri colleghi. Dispiace, ma c'è stata una cattiva accoglienza qui oggi. Siamo stati male da un punto di vista professionale, non siamo riusciti ad espletare come accade al solito in tutti gli stadi d'Italia il nostro lavoro".