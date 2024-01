Parlato a CN24: "Privarsi ora di Politano sarebbe un autogol all'incrocio dei pali. Zielinski? Gestione sballata del rinnovo"

Manuel Parlato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24 TV:

"Credo che per Mazzocchi si tratti solo di cavilli, tutto dovrebbe essere risolto entro oggi con l'annuncio. Questo ci fa capire che la possibilità di cambiare qualcosa nello scacchiere tattico contro il Torino è nulla. Mi aspetto un 4-3-3 con Gollini, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Lobotka, Cajuste, Zielinski, Kvara e poi ci sono dubbi su Simeone-Raspadori e Politano-Lindstrom.

Politano è il calciatore più in forma del Napoli, ha chiesto di restare a vita. E' una valutazione che va fatta oggi e non domani. Ad esempio la gestione contrattuale di Zielinski è stata sballata. Piotr ha dato dimostrazione di attaccamento rinunciando all'Arabia, ora rischi di perderlo a zero nel momento di piena maturazione del ragazzo. Sono valutazioni che bisognava fare prima. privarsi ora di Politano sarebbe un autogol all'incrocio dei pali a mio avviso. Serve chiarire certe situazioni rimaste in sospese, sono cose che non fanno bene in generale"