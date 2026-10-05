Parlato a CN24: "De Bruyne-Vergara, Allegri deve utilizzarli diversamente: il cambio modulo sarebbe ideale”

Ultime calcio Napoli, Manuel Parlato, giornalista, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni ‘Calcio Napoli 24 Live’, trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV.

Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Cosa ne penso di una difesa a 3 visti gli infortuni di Favasuli e Olivera? Io partirei di sicuro dal parlare dei mille infortuni prima di passare al campo: l'anno scorso sono stati 43, quest'anno siamo già a 11. Ma di chi è la colpa degli infortuni? È cambiato l'allenatore, è cambiata la preparazione, sono cambiati i dottori... L'unica cosa che non è cambiata è il campo d'allenamento. Conte aveva ragione quando diceva che il terreno era duro e che per allenarsi lì ci voleva un'attrezzatura speciale. In queste prime 5 giornate ci sono stati problemi, specialmente con De Bruyne e Højlund: il danese, in particolare, sembra poco ispirato ed esaltato dal gioco di Allegri. Io ho detto: "Dottor Kevin" con il Belgio e "Mister De Bruyne" con il Napoli.

Sicuramente le motivazioni con la maglia della Nazionale sono più alte, ma la colpa è anche di Allegri. Rispetto all'allenatore del Belgio, Van Bommel lo mette meglio in campo; vale lo stesso per Vergara, che Mancini in Nazionale al Parco dei Principi ha avuto più coraggio a schierare rispetto ad Allegri a Firenze contro la Fiorentina. Cambierei modulo: proverei De Bruyne più avanzato, darei una chance a Vergara dal 1° minuto e cercherei di giocare un pochino più alti. La difesa a 3 la farei a prescindere, anche se hai la coperta corta. Allegri tempo fa ha detto che in un mese e mezzo avrebbe rimesso a posto la classifica: bisogna far sì che dopo la sosta inizi il vero campionato del Napoli, ritrovando sicuramente un Diego Armando Maradona con un tifo più agguerrito contro il Frosinone. Meglio affrontarlo adesso il Frosinone e non subito dopo la partita contro la Fiorentina. Sicuramente il Frosinone verrà a giocare una partita sciolta, dato che si trova a +3 dal Napoli e propone un gran bel gioco offensivo.

Sinceramente a me il Napoli a Firenze non è piaciuto: deve giocare in modo più propositivo e con una difesa più alta. De Bruyne, Vergara e Højlund devono essere sfruttati al meglio, perché sono la chiave di tutto. Quanto è grande il rimpianto Gutiérrez? Secondo me i rimpianti a Napoli sono altri: non aver preso Frattesi, non aver preso Fagioli, non aver preso Sebastiano Esposito (che sarebbe venuto a piedi a Napoli perché non trovava collocazione) e ci aggiungerei anche Pio Esposito. I veri rimpianti del Napoli sono proprio questi. Si scopre che il Napoli avrebbe potuto avere una squadra con più giocatori italiani e giovani, invece di puntare su elementi svenduti o svincolati a parametro zero: era un lavoro che si poteva benissimo fare quest'anno. Secondo me Frattesi, Fagioli e Sebastiano Esposito sarebbero potuti venire benissimo a Napoli”.