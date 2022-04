Parisi, l'agente: "De Laurentiis ha fatto un sondaggio per prenderlo, porterei via Mario Rui"

Il Napoli è attento sul mercato e punta a nuovi acquisti. Uno dei giocatori seguiti è Parisi dell'Empoli e arriva l'annuncio dell'agente del calciatore riguardo un trasferimento al Napoli.

Parisi al Napoli: l'annuncio dell'agente

L'agente di Parisi e Mario Rui Mario Giuffredi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli dovrà prendere un terzino sinistro con caratteristiche diverse da Mario Rui e Olivera è più fisico, per il gioco delle coppie è perfetto. Ma De Laurentiis ha fatto un sondaggio per Parisi dell’Empoli. Non metterei due miei assistiti dello stesso ruolo allo stesso club. Mario Rui magari può chiedere di provare nuove esperienze, ma è da valutare il futuro perché oggi è tutto molto presto. De Laurentiis ha fatto un sondaggio per Parisi sicuramente".