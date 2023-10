Pardo: "Quel Napoli-Milan 2-2 fu meraviglioso, diede agli azzurri la percezione di una crescita"

Il telecronista DAZN Pierluigi Pardo è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

"Quel Napoli-Milan 2-2 fu una partita meravigliosa, eppure alla vigilia non avevo grandi aspettative. Una delle gare dove il Napoli cominciò a prendere coraggio e avere coscienza di sé stesso.

La mia sensazione è che quella partita, non tanto per il pareggio, ma per la rimonta, fu una di quelle gare che diede al Napoli la percezione di una crescita possibile. Che sarebbe, da lì, iniziato un percorso nuovo per la squadra azzurra che poi avrebbe portato il Napoli ad avere grandi successi e prendersi le soddisfazioni degli ultimi anni.

A Supertele rivediamo tanti episodi dubbi delle varie giornate di campionato. Io ho sempre creduto alla buona fede degli arbitri, e le spiegazioni che vengono date ci permettono di capire le dinamiche che si verificano all'interno del campo"