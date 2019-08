Pardo: "La base del Napoli è buona e l’amichevole col Liverpool lo dimostra: manca solo il grande colpo"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Pierluigi Pardo: “Vedo un allargamento della forbice tra le prime 3 e tutte le altre: Juve Inter e Napoli si stanno rinforzando. Poi è ovvio che da qui al 2 settembre le cose possono cambiare perché ci sono un po' di situazioni che impediscono certe trattate e Icardi è il vero tema. Si sta comportando in maniera irrazionale e sono curioso di sapere se cambierà atteggiamento ove mai Lukaku andasse realmente alla Juve. La base del Napoli è buona e l’amichevole col Liverpool lo dimostra, manca solo il grande colpo, ma non c’è fretta. Un anno e mezzo fa Wanda Nara twittò una zebra e si scatenò il panico! Non so se ci sia una strategia dietro questi messaggi che manda via social, ma nel fatti Icardi è sparito dai radar quindi se c’è stata, non è quella giusta. Poi, Wanda è molto istintiva e non credo abbia creato un piano diabolico dietro. Ancelotti non ha fatto male al primo anno di Napoli, di certo non c’è stata un’evoluzione positiva nella seconda parte della stagione e qualcosa in più mi aspettavo, ma la stima nei suoi confronti è totale e di certo il Napoli quest’anno somiglierà di più alla squadra che ha in testa".