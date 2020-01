Pardo: "Inizia un nuovo ciclo del Napoli, è un bene! Mercato importante ma di ricostruzione"

Ultime Calcio Napoli - A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Pierluigi Pardo, giornalista

“La sensazione, a giudicare dai nomi e dalla quantità dei nomi, è l’inizio di un nuovo ciclo del Napoli e non è una brutta notizia perché quando una società si muove è sempre un bene. Va detto però che mentre il mercato di questa estate sembrava il passo finale per provare a vincere, il mercato invernale va in un’altra direzione, quella di una ricostruzione, seppur importante.

La Juve è proprietaria del suo destino e lo dice la classifica. Sono rimasto colpito però, al netto dei meriti del Napoli, dell’atteggiamento della Juve che non ha sfruttato i passi falsi delle sue concorrenti. In alcune gare la Juve ha giocato molto bene, ma dalla Juve mi aspettavo un approccio alla gara certamente diverso, molto più da cannibali.

A casa Inter si vive quel momento in cui dopo mesi vissuti sul filo, si frena”.