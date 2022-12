Paragone Messi-Maradona, l'intervento di Cassano fa infuriare Caressa!

Ultime notizie. A Deejay Football Club, su Radio Deejay, il giornalista Ivan Zazzaroni ha fatto ascoltare in diretta una nota vocale registrata da Antonio Cassano, che è voluto intervenire in diretta per smorzare il discorso di Zazzaroni sul paragone Messi-Maradona.

Nella nota audio, Cassano rivolgendosi a Zazzaroni diceva: "A buon intenditor, poche parole. Tu che sei Maradoniano, cosa dirai adesso di Messi che ha vinto anche il Mondiale ed è il più grande della storia? Sicuramente dirai che Maradona aveva più carisma e altre ca**ate da bar come questa. Fatevene una ragione e andata a ca*are!".

Caressa vs Cassano

Il messaggio, in pieno stile Cassano, non è piaciuto a Caressa. Il telecronista di Sky, che conduce Deejay Football Club con Zazzaroni, ha subito replicato in diretta: "Ma era proprio necessario? Quanto dura questo vocale? Basta così. Non ho ancora capito questa mania che hanno contro i maradoniani, manco avessimo detto che Messi è scarso. Ma va be', lasciamo stare".