Paradiso: "Il Napoli ha ricevuto una buona notizia dall'Arabia Saudita, ci voleva"

Ultimissime Calcio Napoli - A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Angelo Paradiso, ex calciatore:

“Grazie ai passi falsi delle altre squadre, ci è andata bene. Conte è sul pezzo ogni secondo, guarda ogni dettaglio e si può fare bene nonostante il mercato di gennaio ci abbia un po' indeboliti. Adesso ci saranno rientri importanti, ma la cosa più importante il Napoli ce l’ha in panchina: è Antonio Conte. Quando ci sono le classifiche punto a punto, Conte è una garanzia, sa preparare le partite, le sa studiare e devo dire che il Conte di quest’anno è anche migliore dei precedenti perché si è aggiornato su tutto. Sarà fondamentale per la volata scudetto.

La Supercoppa italiana ha agevolato un po' la situazione del Napoli. L’Atalanta ha giocatori di forza e qualità, è allenata da un tecnico importante e fa bene, ma i recuperi degli azzurri saranno fondamentali per la volata del Napoli. Spero che Neres riprenda subito la condizione.

Raspadori può giocare vicino a Lukaku, è allenato da uno come Conte può rendere tanto. Ed infatti si vede che sta bene, è in salute, ha voglia e gamba e sarà fondamentale per il prosieguo del campionato. Gli darei fiducia perché è un giocatore che sta bene”.