Papa Waigo: "Italiano deve continuare a Firenze, a Napoli rischierebbe di bruciarsi"

L'ex attaccante della Fiorentina Papa Waigo ha parlato a Radio FirenzeViola del momento della squadra di Vincenzo Italiano, soffermandosi soprattutto sul lavoro svolto dal tecnico dando il proprio pensiero anche sul suo futuro sulla panchina gigliata. Ecco le sue parole riportate da TMW:

"Ha dimostrato che capisce bene il calcio italiano. Ha portato in alto la Fiorentina, la rosa è forte. Ieri sera i viola meritavano di vincere la gara, peccato per il rigore sbagliato. Ogni squadra poi ha 2/3 rigoristi che poi vanno titolari in campo. A fine allenamento vanno provati perché questi episodi possono capitare", ha detto il senegalese.

Quindi qualche parola sul futuro dell'allenatore: "Secondo me è un ottimo allenatore, deve continuare il progetto a Firenze per dimostrare le sue qualità. Per esempio andare al Napoli secondo me è presto. Si deve ancora migliorare perché sennò poi rischia di bruciarsi. La società poi sa cosa vuole: ci si deve concentrare su un obiettivo. Adesso la Fiorentina ha tante partite, però per partecipare a più competizioni serve una rosa ampia".