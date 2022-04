Paolo Palermo, agente: "Rifondare il Napoli non è fattibile, c'è bisogno di uno scouting"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Palermo, agente:

“Il Napoli non dovrà cambiare dieci giocatori, rifondare totalmente non è fattibile. A Napoli non si può fare una squadra basata sulle scommesse, questa piazza ha fame di successo e giocherà la Champions. Va bene che De Laurentiis voglia fare delle scommesse puntando su giocatori non conosciutissimi, ma comunque Napoli merita una squadra forte ogni anno.

Non si può fare mercato con 2-3 procuratori e con un direttore sportivo che è sì competente ma la maggior parte del lavoro lo fa il presidente. C’è bisogno di uno scouting che quando un giocatore viene proposto lo si conosca, non vedendo solo dei video.

In questi anni la squadra è sempre stata costruita, si poteva fare di più, soprattutto negli ultimi anni con qualche innesto nel momento in cui il Napoli era vicino allo scudetto. L’allenatore dovrebbe pensare solo ad allenare, magari dice la tipologia di calciatore in base al suo modo di giocare. Investiamo anche nel settore giovanile, in Campania abbiamo un talento enorme con i ragazzi. Se curiamo bene questo settore li creiamo in casa nostra e facciamo la cantera, come disse De Laurentiis quando arrivò a Napoli”.