Paolo Cannavaro: "Napoli, sfida a cinque per lo scudetto! Koulibaly è il migliore, Ospina meglio di Meret"

Notizie Napoli calcio. Paolo Cannavaro, ex difensore e capitano del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Napoli Magazine. Ecco le sue dichiarazioni.

Intervista a Paolo Cannavaro

Cannavaro è pronto a tornare in panchina, al fianco di suo fratello: "Sono pronto a far parte dello staff di Fabio per una panchina in serie A. Abbiamo chiuso l'esprienza con il Guangzhou Evergrande in Cina ed ora il nostro desiderio è quello di allenare in Europa, nel nostro calcio, quello che più ci si addice come cultura sportiva".

Serie A ed Europa League

Sulla lotta scudetto in Serie A: "Il Napoli ha vinto le prime 7 partite in campionato, deve essere la favorita per lo scudetto ma non per le 7 vittorie su 7 gare disputate. Il Napoli, negli ultimi anni, ha sempre lottato per il vertice ed è giusto sperare nello scudetto. Quest'anno non vedo una squadra che è più forte delle altre, quindi può essere l'anno di chiunque. Spalletti sta tenendo il giusto equilibrio in una piazza come Napoli dove ci sono troppi alti e bassi. E' l'uomo giusto per tenere stabile questo equilibrio. Milan, Inter, Juve e Roma se la giocheranno con il Napoli per il vertice".

Il cammino del Napoli in Europa League si è complicato: "In Europa League il Napoli può assolutamente recuperare il terreno perduto. La rosa è importante. Ci saranno dei rientri di qualità, per cui saranno fondamentali anche i contributi di Mertens, Ghoulam e Demme. E per questo motivo penso pure che in Europa League si possa fare ancora bene".

Razzismo negli stadi

Sul razzismo negli stadi: "Con me si sfonda una porte aperta. Non aprirei fascicoli, non farei indagini: semplicemente darei il Daspo a vita, così chi si rende protagonista di questi atti vergognosi allo stadio non entra più".

Ballottaggi nel Napoli

Sfida tra Ospina e Meret in panchina: "Ospina ha un qualcosa in più nel gioco coi piedi rispetto a Meret, anche se penso che il Napoli abbia due portieri che si equivalgono molto. Non credo che in passato l'alternanza tra Ospina e Meret abbia rappresentato un problema. Se dovesse ricapitare la vedo una situazione normale per due portieri forti come loro".

Ballottaggio tra Rrahmani e Manolas: "Rrahmani non ha scalzato Manolas. Il greco non ha attraversato un buon momento. Quando sei in una rosa non c'è scritto da nessuna parte che devi giocare tutte le partite, magari solo perché sei titolare ad inizio stagione. Se mancano momenti di lucidità ci sta di sedersi in panchina. Manolas è un difensore affidabile ed esperto. Rrahmani sta facendo grandissime cose. Koulibaly non è tra i migliori difensori in circolazione: a mio avviso, attualmente, è il miglior difensore senza ombra di dubbio".

Su Insigne e Osimhen

Infine, un commento su Lorenzo Insigne, che a Firenze non ha apprezzato la sostituzione: "Spalletti è un tecnico esperto, sa come gestire questi frangenti, ci si fa una risata sopra. Ogni giocatore vorrebbe stare 90 minuti in campo e nessuno vorrebbe essere sostituito, ma non è possibile".

Su Osimhen: "Osimhen non mi ricorda nessun attaccante del passato in particolare, ma se gli lasci 40 metri di campo libero sei, sportivamente parlando, morto, perchè ti fulmina con la sua rapidità".