Paolantoni: "Spogliarello? Credevo che Napoli fosse una città mentalmente più aperta..."

Francesco Paolantoni fece una scommessa con le Iene se il Napoli avesse vinto lo scudetto. Col senno di poi, si è pentito di aver girato nudo sul lungomare mentre mangiava pasta e patate? Al Mattino online risponde:

«No, non mi sono affatto pentito. Non ci si deve mai pentire delle promesse fatte e mantenute: sono un uomo di parola. Avevo le natiche senza veli ma il resto era coperto dalla pentola... Si tratta della morbosità dei social che mi ha etichettato nudo. Il perché? Semplice: si sono messi tutti ad inquadrare il mio davanti, ovviamente per cercare un'inquadratura particolarmente sconvenevole, e così è nato questo scandalo. Credevo che Napoli fosse una città mentalmente più aperta, e invece ci sono tanti bigotti, moralisti, gente repressa, persone che cercano lo scandalo ovunque».