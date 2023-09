Pandev: "Italia, occhio ad Elmas! Scudetto? Dico Inter, ma attenzione a Napoli, Juve e Milan"

Ultime notizie calcio - Questa sera vi sarà in campo Macedonia del Nord-Italia, match valido per le qualificazioni agli Europei. E l'edizione odierna di Repubblica ha intervistato Goran Pandev:

"Il mio cuore batte per la Macedonia, e ci mancherebbe, ma in Italia sono arrivato a 18 anni. Per me non sarà una partita normale".

I suoi figli tifano Macedonia?

«Certo, ma al tempo stesso sono genovesi. Ogni mattina guardiamo il mare da casa, in corso Italia».

A cosa devono stare attenti gli azzurri?

«Contro le grandi squadre la nostra nazionale spesso gioca libera di testa. Sappiamo di non avere nulla da perdere. E poi occhio al campo, è disastroso. Per l’Italia può essere un limite, gioca palla a terra etecnicamente è forte».

E la Macedonia, com’è?

"Abbiamo ottimi giocatori. Elmas lo conoscete. Miovski è un attacante giovane. Mi aspetto tanto da Trajkovski, anche se è svincolato e non ha fatto la preparazione".

Meglio o peggio della squadra che ha battuto l’Italia nel marzo 2022 negandole il Mondiale?

«Oggi c’è qualche problema in più. I tifosi hanno chiesto la testa del tecnico. Ristovski ha rifiutato la convocazione. Ma l’Italia non deve sottovalutarci. Possiamo essere ancora quelli di Palermo».

Pensa che la Nazionale di Spalletti somiglierà al Napoli che ha vinto lo scudetto?

«Sì, per modulo e per spirito. Farà grandi cose e ci farà divertire».

Fosse il ct azzurro, chi farebbe giocare in attacco?

«Avrei l’imbarazzo della scelta. Penso che l’Italia andrà all’Europeo. È un buon momento, lo confermano le tre finali europee».

Chi vincerà il campionato?

«Dico Inter, perché oltre a un undici super ha una gran panchina. Ma sono tutte lì: il Milan si è rafforzato, la Juve senza coppe è pericolosa e il Napoli è campione in carica».