Spalletti: "Scudetto? Mi sono commosso ricordando quei momenti, Napoli ha dimostrato che la vittoria vera è senza confini"

Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli ed attuale ct della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della cerimonia per l'assegnazione della Panchina d'oro:

"Non voglio altre Panchine d'oro, sono già troppe queste qui, spero che questo premio lo possano vincere anche colleghi bravissimi che non hanno potuto far vedere la loro qualità. Ce ne sono tanti, come detto precedentemente, debbo ringraziare un'altra volta quelli che mi hanno permesso di vincere questa panchina, dai giocatori ai dirigenti, come Giuntoli, ma anche la società con a capo Aurelio De Laurentiis. Quando ho visto il video mi è venuto quasi da piangere per quello che ho vissuto in quel momento lì. Alla città vanno fatti i complimenti perché sono riusciti ad accogliere qualunque tifoso di diverso colore che voleva gioire. La vittoria vera è senza confini, tutti possono partecipare e divertirsi".