Parlato a CN24: "Mazzarri ha dato una stoccata alla società su Elmas. Mercato? De Laurentiis forse non ci crede più neanche lui"

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Mazzarri ha detto che ha studiato il 4-3-3 ma i risultati non ci sono. Non credo sia giunto il momento di cambiare viste anche le assenze per infortuni e Coppa d'Africa. Ho interpretato come una stoccatina alla società quando Mazzarri ha fatto l'esempio di Elmas sottolineando che con un cambio è riuscito a risolvere la gara contro l'Atalanta. De Laurentiis pensava che il Napoli potesse essere allenato da chiunque in virtù degli automatismi, ma ha sbagliato.

Credo sia giunto il momento dento o fuori anche per Mazzarri. C'è il mercato, ma fino a questo punto non vedo grandi sforzi da parte di De Laurentiis. Forse non ci crede più nemmeno lui alla rimonta anche se la Champions dista solo 5 punti. A mio avviso il Napoli avrebbe dovuto avere a disposizione tutti gli acquisti. Sapevamo tutti che il Napoli avrebbe avuto difficoltà a ripertersi".