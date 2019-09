Palmeri: "Prima giornata di Champions piena di big match, Napoli-Liverpool è uno di questi"

Notizie Calcio - Tancredi Palmeri è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Se non fosse un calendario che per come è stato sorteggiato, prevede una prima giornata di Champions così intasata di grandi partite, il match Napoli-Liverpool sarebbe quello più importante. Gli azzurri sicuramente non sono nel novero delle squadre accreditate del successo finale, ma altrettanto sicuramente è una squadra capace di attirare grandissimo interesse. Il Liverpool l'anno scorso ha perso la Premier facendo 91 punti, il problema è quanti ne hanno fatti gli altri, considerato che il campionato si è deciso punto a punto, le 5 lunghezze di vantaggio dei 'reds' sul City sono un vantaggio sicuramente psicologico, ma da qui a dire che possano concentrarsi solo sulla Premier, in questo momento non è nemmeno in discussione, soprattutto alla prima partita non si fanno calcoli. La partita della Juve con l'Atletico Madrid, è la più difficile nelle condizioni più difficili e siccome conta tantissimo arrivare primi del girone, è già fondamentale, quindi non bisogna perdere o farlo con lo scarto minore possibile. In Sicilia diciamo 'ubriachi e bambini li aiuta il Signore' e siccome i bambini della Champions sono quelli dell'Atalanta, credo abbiano avuto una buona mano dall'urna, e siccome oltre al City, le altre tre squadre sono praticamente alla pari, gli orobici hanno l'obbligo di sognare. Quando il destino i offre una possibilità la devi cogliere al volo".