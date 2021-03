Palmeri: "La piazza napoletana è stata causa del suo male fomentando polemiche contro Gattuso. Rinvio Juve-Napoli? La Roma ha ragione"

Napoli Calcio - “In tutta onestà, tranne per qualche amnesia come l’andata di Europa League contro il Granada, credo che Gattuso abbia sempre preparato al meglio ogni singola sfida"

- queste le parole di Tancredi Palmeri, giornalista di beIN Sport e corrispondente CNN in Italia, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -.

"Non capivo e non capisco tutte le critiche che ha ricevuto. Con i recuperi di Mertens e Lozano sono sicuro che vedremo un altro Napoli. Con la vittoria di ieri, Rino ha dimostrato di avere ragione quando parlava di ‘settimana perfetta’. A Gattuso sono mancati 3 dei primi 4 attaccanti, ma la critica, in maniera assurda, non ne ha tenuto conto. Non solo il presidente, ma tutto l’ambiente napoletano. A Gattuso è stata data una squadra per qualificarsi in Champions, ed è in piena corsa. La città ha cucinato a fuoco lento, a suon di critiche, il mister. Questa volta, per me, Napoli è stata causa del suo male. Non si può pensare sempre al gioco di Sarri, così come non si può ritenere la rosa all’altezza di vincere lo Scudetto. Scudetto? Da quanto l’Inter è uscita dalle coppe ha scavalcato il Milan e ha creato un bel solco in classifica. Pertanto credo che la polemica sollevata dalla Roma per il rinvio di Juventus-Napoli sia giusta, perché gli azzurri trarranno vantaggio da una settimana ideale. Sullo slittamento della gara, se ci atteniamo al buonsenso sono d’accordo, ma se guardiamo al regolamento credo sia stato sbagliato rinviarla di nuovo. Con sette squadre a giocarsi la Champions, si è creato un precedente pericoloso per il prosieguo del campionato. Tra l’altro, l’anno prossimo ci sarà un nuovo contratto per cui le squadre che giocheranno la Champions avranno un premio di 70 milioni, oltre tutto l’indotto generato dalle partite in termini di bonus. Questo vuol dire che arrivare in Champions può determinare la sopravvivenza dei progetti societari. Certo, non si fallisce senza, ma di certo i progetti devono essere ridimensionati. Possibile rinvio di Roma-Napoli? Non c’è alcuna possibilità”.