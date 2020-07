Palmeri: "Inter più motivata, il Napoli non può non pensare alla Champions"

Notizie Calcio Napoli - A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Tancredi Palmeri, giornalista

“Conte poteva fare qualcosa in più in questa Inter perché quando butti tanti punti in quel modo, è chiaro che potevi fare di più, ma nel calcio non sempre uno più uno fa due. Ha un po' deluso Conte, ma non si tratta di fallimento. L’Inter stasera sarà più motivata e non immagino che il Napoli tirerà i remi in barca, ma è chiaro che pensa al Barcellona e i giocatori la gambe ce la mettono meno a pochi giorni dalla sfida di Champions”.