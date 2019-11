Palmeri: "In passato nei momenti difficili il Napoli si aggrappava al senso di appartenenza, fa male questo clima ora"

Ultime notizie calcio Napoli - Tancredi Palmeri, giornalista di BeIN Sports, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione "Si gonfia la rete" in onda su Radio Marte:

"Sarri al Napoli è stata la più bella storia che abbiamo visto in Italia post Antonio Conte alla Juventus. Vedere un non futuro in questo momento al Napoli non succedeva da tanto tempo perchè a guardare la rosa azzurra, di certo si nota la qualità.

In strutture di lavoro ci sono problemi grandi o piccoli, ma c'è un momento in cui capisci che devi andare via e a Napoli ci sono una serie di situazioni che si risolvono solo con il tempo.

Nel passato, ma neanche troppo passato, nel Napoli anche nei momenti difficili la squadra aveva un grande senso di appartenenza e questo faceva la differenza. Fa male vedere questo clima ora perchè tolta la Juve che ha ben altri budget, l'unico progetto italiano valido è stato il Napoli".