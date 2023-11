Palmeri: "Conte vuole la Juventus, svelato il vero motivo del 'no' al Napoli"

"Ci sono alte possibilità che questo Juventus-Inter sia l’ultimo di Allegri (a Torino)", lo scrive Tancredi Palmeri nel suo editoriale per Sportitalia:

"Nero su bianco non c’è nulla, ma evidentemente anche lui sente il feeling in crescita tra la nuova Juventus e Antonio Conte. Eh sì, perché la motivazione del no di Conte al Napoli è tutta non solo nella volontà di tornare alla Juve, ma in qualcosa di più della volontà.

Già a inizio della stagione 2022-23, quando a settembre infuriava il momento più corposo dell’AllegriOut, c’era stato il contatto tra Conte e Arrivabene: il mister aveva dato la sua disponibilità di massima, era ancora sotto contratto con gli Spurs ma doveva firmare il rinnovo, che non a caso non arrivò mai (prima che la stagione andasse in malora); e ovviamente era di là da venire lo tsunami che ha travolto tutta la dirigenza e la proprietà juventina".