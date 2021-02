Palmeri: "ADL ha contattato Benitez e Allegri, ma Gattuso è in corsa per l'obiettivo! Napoli si sta volendo poco bene"

Vi proponiamo l'editoriale per TMW di Tancredi Palmeri, giornalista di beIN Sports, con focus sul Napoli:

"Quello che sta invece sta succedendo a Napoli: contattati Benitez e Allegri per sondare la disponibilità, Gattuso talmente esautorato nel futuro che si è sentito in libertà di mollare gli ormeggi e esprimente il proprio malcontento nei confronti del datore di lavoro, un’azione che non volge mai a favore dello stipendiato.

Con tutte le critiche che si possono rivolgere a Gattuso, ha però a disposizione una squadra da piazzamento Champions, e quello si sta giocando, e lo sta facendo senza Osimehn e Mertens fuori da 3 mesi. Incredibile come il mondo Napoli si stia volendo così poco bene, mettendo inutilmente sotto pressione il progetto senza che ancora ce ne sia il motivo".